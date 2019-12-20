Google及風電商挹注 前11月外資來台增近2成

（中央社記者廖禹揚台北20日電）經濟部投審會統計，今年1到11月核准僑外投資金額較去年同期增加19.97%，主要受到美光、Google加碼對台投資，以及風電商wpd、沃旭投資風場建設挹注。

投資審議委員會今天發布108年11月核准僑外投資、陸資來台投資、國外投資、對中國大陸投資統計，1到11月僑外投資金額達102億919.8萬元，較去年同期成長19.97%，投審會分析，主要是因美光、Google及離岸風電商帶來的較大投資案挹注。

其中，除美光增資21.23億美元，Google在台擴大資料中心，將投資8.35億美元外，在台拿下離岸風電開發許可的外商wpd（達德能源集團）及沃旭合計投資逾11億美元，共占1到11月僑外投資額約4成。

值得注意的是，1到11月新南向國家來台投資金額8.97億美元，較去年同期大增166.3%，以澳大利亞及新加坡來台投資成長幅度最大。投審會表示，新南向國家來台投資大案包括澳盛與星展銀行在台分行投資，以及電池及能源產業相關投資。

對外投資金額較去年同期減少51.47%，除因去年同期核准遠東、大成不銹鋼、台灣水泥、國巨等對外增資案，墊高基期，致降幅較大，投審會表示，全球經濟展望受美中貿易戰影響轉為保守，台商對外投資布局也轉為謹慎，相較之下回台投資則非常踴躍。

但若只看對新南向國家投資金額，較去年同期增加18.99%，以越南、新加坡、澳大利亞、泰國為大宗。

陸資來台投資金額較去年同期減少56.15%，降幅較大，主因去年同期有富士康工業互聯網買下鴻佰科技股份等大案所致。中國大陸投資金額也較去年同期減少53%，投審會表示，可由此看出受美中貿易戰影響，台商對陸投資意願降低。（編輯：林孟汝）1081220