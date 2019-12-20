11月外銷訂單減幅擴大 5G發展成2020年轉正關鍵

（中央社記者廖禹揚台北20日電）11月外銷訂單金額較去年同月減少6.6%，減幅較上月擴大。經濟部分析，美中貿易紛爭緩和，加上5G布建需求成長，有助明年第1季接單轉正，但實際時點仍待觀察5G應用發展速度。

經濟部統計處今天發布11月外銷訂單金額445.3億美元，年減6.6%，較上個月減幅3.5%擴大，主因占比最大的資訊通信產品年減8.1%。

統計處長黃于玲說明，去年部分國際品牌智慧型手機新品上市時程較晚，墊高基期，且今年新品平均價格相對較低，加上筆電及平板電腦今年備貨時程提前，11月接單減少。

不過，黃于玲指出，美中貿易紛爭近期趨緩，若能持續良性互動，對明年全球經濟情勢發展及外銷接單都有幫助，且明年預期推出5G手機應用端產品，將挹注資訊通信產品接單，加上今年初基期較低，明年第1季接單有望轉為正成長，但仍需觀察5G應用發展成熟速度與相關應用產品推出時點。

11月電子產品接單則連續兩個月正成長，也是唯一成長的主要接單貨品，主要受惠於5G通訊、人工智慧、高效能運算等新興應用，帶動晶圓代工、IC設計、印刷電路板等供應鏈接單成長，雖受被動元件價格下滑抵銷增幅，仍年增2.2%。

傳統貨品多延續雙位數負成長態勢，值得注意的是，塑橡膠製品與機械產品減幅分別縮減至8%及9.3%。

黃于玲表示，除基期因素影響，機械產品近3個月接單的確觀察到減幅收斂情形，主要在工具機挹注較多，若近期美中貿易紛爭減緩，市場觀望態度轉變，有望止跌回穩。塑橡膠製品則主要受到油價走揚挹注，不過，黃于玲指出，塑化產品面臨中國大陸新產能開出衝擊，後勢仍待觀察。

觀察主要訂單來源地區，來自美國訂單受到晶圓代工及電視等電子產品接單表現影響，較去年同月減少4%，黃于玲說明，主因去年同期晶圓代工產品因美中貿易戰開打出現備貨潮，墊高基期。歐洲訂單則受到手機、伺服器等資訊通信產品接單減少，大減13.5%。

中國大陸及香港地區減幅則有收斂趨勢，黃于玲說，主要是因當地5G布建需求，帶動晶圓代工、IC設計等接單，機械產品接單也呈現正成長，11月接單減幅收斂至1.2%。

展望12月，黃于玲表示，依金額計算的動向指數為44.7，預期接單較11月減少，由於11月接單金額較原先預期少，也抑低對12月接單預估，可能落在428至438億美元，年減1.3%至年增1%，與去年大致持平。全年接單金額估為4836至4846億美元，年減5.3%至5.5%。（編輯：楊玫寧）1081220