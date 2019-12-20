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晉陞自建台東火箭試射場 國研院：沒支應經費

最新更新：2019/12/20 20:53

（中央社記者潘姿羽台北20日電）台東縣達仁鄉南田部落安朔橋附近綠色建築物，引起居民議論紛紛，今天證實是晉陞太空科技公司的探測火箭試射場，國研院發布說明稿指出，這是晉陞公司自建的設施，並非由太空中心支付的經費支應。

達仁鄉南田村部落會議日前通知鄉公所和村民，將在今天召開部落會議，邀請「晉陞太空科技公司」說明探測火箭發射，居民才知道這綠色建築是晉陞太空科技公司探測火箭試射場。

但因尚未取得居民同意，晉陞太空科技公司探測火箭試射場原計畫12月27日發射首枚太空探測火箭，將先暫緩。

科技部轄下的財團法人國家實驗研究院今天傍晚也發布2點聲明，第一，國家實驗研究院國家太空中心於2017年起，委託晉陞公司提供探空火箭的發射研究，以搭載學研界研發的科學儀器，進行高空的電離層相關實驗；不過國研院指出，目前這項計畫工作並非第三期太空長程發展計畫的範圍。

第二，晉陞公司是全世界少數導入混合動力的新創公司，目前正與世界重要機構合作，創造發射的機會。但國研院說明，晉陞公司在台東達仁所建造的發射基地，是晉陞依照營運發展所需自建的基礎設施，並非由太空中心支付的經費支應，因此發射基地的運作，也是由晉陞公司全權自主處理。（編輯：楊凱翔）1081220

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