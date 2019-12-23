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11月失業率3.73% 近3年同月最高

最新更新：2019/12/23 17:27
主計總處23日發布11月失業率為3.73%，較10月下降0.04個百分點。（中央社檔案照片）
主計總處23日發布11月失業率為3.73%，較10月下降0.04個百分點。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北23日電）主計總處今天發布11月失業率為3.73%，較10月下降0.04個百分點，不過由於受到美中貿易戰及大環境影響，今年11月的失業率是近3年同月最高。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨指出，經季節調整後失業率則為3.73%，較10月上升0.01個百分點。整體就業市場情勢還算平穩。

潘寧馨表示，11月的失業人數為44.7萬人，較10月減少4000人，其中初次尋職失業者較10月減少4000人、對原有工作不滿意而失業者，較10月減少1000人。

進一步比較失業率數字，今年11月的失業率為3.73%，是106年以來同月最高。潘寧馨解讀，今年因為美中貿易戰等國際情勢，每個教育程度與年齡層都受到影響。不過他也說明，104年下半年到105年上半年有一波景氣的低潮，之後景氣隨之復甦，3.73%仍比在景氣低谷時好。

根據主計總處的統計資料，104年11月的失業率為3.91%、105年11月的失業率為3.87%、106年11月的失業率為3.71%、107年11月的失業率為3.70%。

11月的勞動參與率達到59.25%，創下25年來的11月同期最高，潘寧馨指出，是因為教育普及，女性進入勞動市場的比例逐年上升，因此也帶動勞參率提升。（編輯：林興盟）1081223

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