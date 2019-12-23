中火用煤改善期限23日截止 台電：做好該做的

（中央社記者蔡芃敏、廖禹揚台北23日電）中市政府認定中火生煤超出許可，今天為第二次改善截止日，中市府也派員至中火取樣，台電表示，不清楚中市府後續作為，但會善盡職責、穩定供電，「做該做的事」。

台中市政府認定今年中火燃煤許可量為1104萬噸，而中火至11月底，燃煤使用量已超過全年許可量，台中市政府對此開罰新台幣300萬，台電已在12月9日提出行政救濟。環保局在12月14日複查發現仍持續使用生煤，再罰600萬元，並限期要在今天以前完成改善。

台電發言人徐造華表示，台中市環保局今天有到中火收集用煤數據。台電目前會善盡職責、穩定供電，不清楚中市府後續作為，台電將視情況商討如何因應。另一方面，中火新建廢水處理廠將在25日起進行測試，台電已經向市府報備，將安排8部機組運轉，「台電會做該做的事」。

經濟部長沈榮津說，針對中火用煤量，台電近年已經減少用煤500萬噸，今年則減少用煤量300萬噸，「這是事實」，台中市長盧秀燕也肯定台中空氣變好了。但雙方爭議來自對減煤認知有落差，由於市府有調整起訖時間點，因此對中火開罰，台電也會採取行政救濟。

由於雙方對用煤量認知不同，沈榮津，「我覺得雙方坐下來好好溝通，我請台電加強跟市府溝通」；至於中火爭議何時落幕，沈榮津指出，越快越好，經濟部沒有預設立場，而盧秀燕也是站在台中鄉親角度，「我們都可以理解，有誤會有落差就多溝通」。

徐造華說，台電與中市府環保局持續密切溝通，期盼能夠安排高層會面，但得視雙方行程安排，至年底前暫無會面計畫。（編輯：鄭雪文）1081223