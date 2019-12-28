Tesla首度參加世界新車大展 電動車是亮點

（中央社記者韓婷婷台北28日電）世界新車大展28日開展，各家車廠除了拿出準備力拚明年車市的各款新車外，特斯拉（Tesla）首度參展，加上超過10家品牌廠展出電動車，讓電動車成為行家看門道的另一亮點，同時啟動未來城市的想像。

兩年一度世界新車大展28日起至2020年1月5日止，在南港展覽館登場，共有全球34個汽車品牌參展、超過300輛新車同台爭艷。

根據交通部公路總局數據，台灣今年1至11月新登記的純電動汽車共有1581輛，光是特斯拉占比就超過6成。特斯拉27日也宣布單12月掛牌數已破千輛，成長速度驚人。

不讓特斯拉專美於前，包括裕隆日產（Nissan）、保時捷（Porsche）、賓士（Mercedes-Benz）、奧迪（Audi）、捷豹（Jaguar）、寶馬（BMW）等多家車廠均展出電動車，為2020年電動車爆發年預做暖身。

電動車儼然成為眾家車廠未來決戰的大市場，至少有6家車商都將在明年推出電動車，市場預料2020年將迎來一波電動車新浪潮，這次車展中，已有不少廠商預告2020年將是台灣電動車起飛的一年，特斯拉能否持續獨領風騷，仍有待時間驗證。

除了今年9月在台灣開賣的日產（Nissan）Leaf外，同屬裕隆集團的中華菱利展出全台首款電動商用車e-VERYCA，由於中華郵政已經下單採購此車款作為郵務用途，預料推出市售車款也不會讓消費者等太久，讓裕隆集團成為本土車商中，最為力推電動車的主要力量。

在豪華車款方面，賓士（Mercedes-Benz）旗下節能子品牌EQ，首款純電量產車「EQC」；奧迪（Audi）第一台量產的全電動運動休旅車（SUV）「Audi E-tron」以及10月在台發表上市的Jaguar純電跑車型SUV「I-Pace」，都在今年車展上正面較勁。

此外，保時捷（Porsche）預計在明年第1季，推出首款純電4門轎跑車「Taycan」，正式宣告保時捷進入電動車時代，雖然基礎款「Taycan Turbo」售價就高達15萬900美元（約新台幣474萬元），但在10月發表後訂單不斷，台灣預購接單已經超過700張。

談到電動車，特斯拉目前位居全球領先地位，今年特斯拉首度參與台北車展，除了旗下Model S、Model X等，8月才剛發表的Model 3也會現身展區，完備的產品線吸引不少車迷駐足。特斯拉也首度宣布好消息，12月還沒結束，至27日止Model 3在台灣的掛牌數已突破千輛，是9月的3倍，自今年8月正式引進Model 3後，累計至今掛牌數已近2500輛。

為因應快速增加的車主，明年將達成25座超級充電站目標，並引進最新型V3超級充電設備，15分鐘就能充飽電，相較上一代節省一半時間，就算只充5分鐘也能跑150公里，環島不再是問題。（編輯：張均懋）1081228