新台幣升升不息 早盤攻破30大關勁揚1.47角

（中央社記者潘姿羽台北31日電）封關當日，新台幣再次上演強升戲碼，開盤雖然小貶，但在出口商拋匯、亞幣走揚加上外資偏匯入等因素下，一致推升新台幣走勢，開盤不到半小時，新台幣便突破30元整數關卡。

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.150元開盤，貶1.5分，不過外匯交易員指出，出口商拋匯、外資偏匯入，使得新台幣開盤小貶後隨即彈升，一舉衝破30.100、30.00等整數關卡，來到29.996元，接著於高檔盤旋數分鐘後，匯價持續衝高，最高點來到29.988元，勁揚1.47角。

外匯交易員認為，新台幣近期升升不息的走勢，使得進口商等美元買盤產生預期心理，不急著進場買匯，因此在市場方向一致的情況下，新台幣便持續強攻，來到波段新高。

外匯交易員認為，央行近期尾盤都有出手調節，雖然新台幣站上29字頭，收盤價格仍得觀察央行的調節力道。

觀察新台幣歷史匯價，新台幣上次收盤價格出現29字頭，為2018年6月14日的29.938元。（編輯：趙蔚蘭）1081231