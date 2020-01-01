更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台北101跨年煙火 絢爛300秒全紀錄
生活

圖輯／台北101跨年煙火 絢爛300秒全紀錄

早安世界》反滲透法三讀 接受滲透競選最重關5年罰千萬
早報

早安世界》反滲透法三讀 接受滲透競選最重關5年罰千萬

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦
數位專題

數位專題／回顧2019年30關鍵畫面 哪一幕最讓你觸動心弦

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞
新聞專題
統一發票開獎
統一發票每逢單月25日公布，特別獎獎號獎金1000萬元、特獎200萬元，頭獎20萬元，開獎後下個月6日起可兌獎。
統一發票開獎
新聞專題
統一發票開獎5/16

統一發票108年7-8月千萬獎 3張還沒領

最新更新：2020/01/01 11:27
統一發票108年7-8月期千萬元特別獎獎號9月25日公布，財政部提醒，還有3張千萬獎尚無人領取，中獎者應該在109年1月6日以前到指定地點領獎。（中央社製圖）
統一發票108年7-8月期千萬元特別獎獎號9月25日公布，財政部提醒，還有3張千萬獎尚無人領取，中獎者應該在109年1月6日以前到指定地點領獎。（中央社製圖）

（中央社記者蔡芃敏台北1日電）財政部提醒，108年7-8月統一發票還有3張千萬獎尚無人領取，中獎者應該在今年1月6日以前到指定地點領獎，千萬別跟財神擦肩而過。

跨境電商Google去年3月起才開始開立雲端發票，根據中獎清冊，民眾僅花新台幣30元在手機Google Play商店購買應用程式，就兌中千萬大獎。另外2張則分別在統一超商購買飲料及菸品花費258元、麥當勞花費130元即幸運中獎。

財政部賦稅署提醒，108年7-8月期統一發票特別獎尚有3位中獎者還沒有領獎，中獎民眾應該在1月6日以前，至第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、金門縣信用合作社、連江縣農會信用部等據點兌獎，千萬別與幸運之神擦身而過。

賦稅署說明，108年7-8月期統一發票領獎截止日將於今年1月6日屆期，請民眾把握最後一週時間向下列指定兌獎據點領獎，若民眾使用載具儲存雲端發票，且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，也可透過「財政部統一發票兌獎APP」兌領全部獎項。但領獎時印出電子發票證明聯，或消費時索取電子發票證明聯者，僅能透過該APP兌領五獎、六獎。

財政部賦稅署進一步說明，使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票中獎號碼，也可對15組100萬元、1萬5000組2000元及40萬組500元的雲端發票專屬獎中獎號碼，鼓勵民眾多以載具儲存雲端發票，中獎機會多更多。（編輯：張均懋）1090101

延伸閱讀
7-8月統一發票 14位幸運兒中千萬特獎統一發票7-8月千萬獎幸運兒 只花10元買報紙統一發票千萬獎號開出 連兩期都是4開頭統一發票千萬獎開出14張 下午公布藏寶地圖統一發票107年9-10月千萬獎號碼：96363025
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報