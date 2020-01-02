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美股加持 台股2日開紅盤分析師看漲

最新更新：2020/01/02 08:23

（中央社記者江明晏台北2日電）台股去年12月31日終場收在當日最低11997.14點，下跌56.23點，台股今天1月2日開紅盤，受惠美中第一階段貿易協議將簽署，美股收高，加上台股過去10年國曆開盤日有6次上漲，分析師看旺台股。

台股去年上漲2269點，漲幅約23%，創近10年最佳，但去年12月31日終場收在當天最低11997.14點，下跌56.23點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超95.9億元。

美國總統川普推文表示，將在1月15日簽署美中第一階段貿易協議，投資人受鼓舞，激勵美股收高。道瓊工業指數上揚76.3點或0.27%，以28538.44點作收。美東時間2019年12月31日，標準普爾指數上漲9.49點或0.29%，收在3230.78點。科技股那斯達克指數上揚26.61點或0.3%，收8972.60點。歐洲股市在去年最後一個交易日交易清淡，倫敦和巴黎股市收低，法蘭克福股市休市。

根據投信法人統計，台股過去10年國曆開盤日有6次上漲，4次下跌，上漲時平均漲幅約0.45%，下跌時平均跌幅約1.63%，看好今天上漲機率不小。

華南永昌投顧董事長儲祥生表示，仍須觀察美股和外資動向，若美股持續走強、外資進場，台股有機會墊高。

兆豐國際投顧分析，今年第1季台股應仍是偏多格局，主要是美中第一階段貿易協議可望簽署，第1季台股不確定因素降，沒有系統性的風險，此外美國聯準會（Fed）持續購債，資金行情持續發燒，第1季也有作夢行情，預估第1季台股上攻機會大，大盤不排除突破歷史高點12682點創新高。

台股今年將有3項新制上路，包括盤中整股逐筆撮合新制、上市公司退場機制以及盤中零股交易，其中盤中零股交易，可讓散戶或小資族也能買到像大立光這樣的高價股。（編輯：楊凱翔）1090102

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