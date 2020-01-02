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三星華城廠停電意外 記憶體族群股價齊揚

最新更新：2020/01/02 10:02

（中央社記者張建中新竹2日電）南韓記憶體廠三星（Samsung）的華城廠傳出停電約1分鐘的意外，部分生產線停擺，法人看好將有助市場往供需平衡發展，激勵南亞科等記憶體族群今天股價同步走揚。

韓聯社引述業界消息人士報導，因區域電纜發生問題，導致三星位於華城的工廠周二停電約1分鐘，影響包括動態隨機存取記憶體（DRAM）與儲存型快閃記憶體（NAND Flash）生產。

三星決定停工檢查生產線，調查損失程度，報導估計生產線要2至3天時間才能完全恢復，並可能讓三星損失數百萬美元。

法人指出，三星華城廠分別占其DRAM與NAND Flash總產能的21%及27%，約占全球產能的8%及9%。三星華城廠這次停電意外可能在5天內完全恢復生產，不過，仍有助三星去化現有庫存，市場往供需平衡發展。

南亞科等記憶體族群今天在市場買盤積極湧入下，股價同步走揚，南亞科股價一度達新台幣87.9元，漲4.5元，漲幅達5.39%。群聯達362.5元，漲22元，漲幅6.46%；威剛也一度達71.5元，漲2.8元，漲幅逾4%。（編輯：鄭雪文）1090102

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