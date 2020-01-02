台股開紅盤漲百點 台積電領軍站上12100點

（中央社記者江明晏台北2日電）美中將簽署第一階段貿易協議，美股收高，亞股普遍上漲，台股今天開紅盤，開高震盪走強，台積電領軍強漲，帶動指數大漲103.34點，收在12100.48點。

美國總統川普推文表示，將在1月15日簽署美中第一階段貿易協議，投資人受鼓舞，激勵美股收高。歐洲股市在去年最後一個交易日交易清淡，倫敦和巴黎股市收低，法蘭克福股市休市。

台股加權股價指數今天終場上漲103.34點，收在12100.48點，漲幅0.86%，成交值1409.55億元，飛越5日線，站上12100點大關。

蘋概股漲跌互見，晶圓代工廠台積電上漲8元，收339元，漲幅2.42%；鴻海平盤收90.8元，大立光來到5030元，漲幅0.6%，同為光學族群的玉晶光上漲18元，收605元，漲幅逾3%，成交值僅次於台積電，而聯發科盤下遊走，收441.5元，小跌0.45%。

受惠5G趨勢，PCB族群表現搶眼，台郡大漲8.3%，收124元；華通上漲逾4%，收47元；臻鼎-KY上漲2.456%，收146.5元；欣興漲3.81%，收43.6元；聯茂漲幅7.06%，收136.5元；PCB設備廠牧德漲停，收396.5元。

兆豐國際投顧表示，今年首季看好台股偏多格局，主因為美中將簽署第一階段貿易協議，系統性的風險降低，加上美國聯準會（Fed）持續購債，資金行情延續，市場期待作夢行情，將助攻首季台股，但第2季通常是季節性淡季，須留意漲多拉回。（編輯：鄭雪文）1090102