建案接力完工 新潤有望連兩年營收刷新高

（中央社記者潘羿菁台北2日電）上櫃建商新潤興業受惠於桃園、新北建案入帳，2019年營收有望創新高，展望今年度有3建案接力完工，新潤董事長郭長庚樂觀指出，2020年營收可望續成長，連兩年創新高。

另外，新潤有5案同樣安排在今年對外銷售，合計總銷金額達到100億元。

新潤今天舉行歲末感恩尾牙，郭長庚首度與媒體會面，新潤去年前11月營收為12.67億元，年增74.9%，他指出，桃園高鐵特區與板橋兩建案持續進帳，有望帶動2019年度營收亮麗。

展望今年房市，他認為，過往房市受到選舉影響大，但從現階段旗下推案包括「橋峰168」、「鉑麗」與「幸福莊園2期」3建案熱銷，其中「橋峰168」已經完銷，足見目前房市受到選舉因素降低。

同時，新潤設計的物件多半是針對首次購屋或是換屋族群，上述兩大族群為市場買盤主力，讓3大建案銷售逾60%表現穩定，3建案預計會在今年下半年陸續交屋認列，總銷售金額約新台幣41億元，將是新潤今年度主力貢獻。

後續新潤還有5案將推出，包括土城金城路案、土城斬龍山公園案、新莊產專區商辦案、淡水新市二路與機捷泰山站A5案，合計5案總銷金額高達百億元，其中，土城金城路案總銷售金額27億元，為5大案中金額最高者。

另外，新莊產專區將規劃A級商辦，預估銷售金額約20億元，將是新潤首次推出商辦案；機捷泰山站A5將規劃住宅與飯店，同樣是新潤第一次推出飯店開發案。

郭長庚表示，目前還在尋找合作夥伴，未來將採取委外經營；至於住宅案估計200戶，銷售金額為24億元。

不過近期房仲業對於今年房市景氣出現雜音，憂慮房價衝高恐抑制交易量，對此郭長庚認為，美中貿易戰開打後，台商大舉回台搶買工業區土地，造成工業用地漲價效益外溢到住宅用地，導致建商取得成本再度墊高，在土地價格居高不下情況，房價要跌恐怕很難。（編輯：林淑媛）1090102