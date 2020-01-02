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美中貿易和中國拚經濟利多 新年伊始亞股多收紅

最新更新：2020/01/02 19:26

（中央社香港2日綜合外電報導）新年伊始，亞洲股市今天大多走高以紅盤作收，主要拜美中貿易協議利多消息之賜，再加上中國人民銀行宣布最新的振興經濟措施，帶動股市漲勢。

在華府和北京終於達成貿易協議，舒緩雙方之間的緊張關係，以及英國脫歐不確定性基本上已經解除下，投資人對全球前景持續抱持樂觀態度，帶動亞股普遍上揚。

然而，北韓領袖金正恩宣布廢止暫停核子及洲際彈道飛彈測試的承諾，平壤和華府之間的談判沒有下文，地緣政治緊張再度浮上檯面。

中國人民銀行昨天宣布最新振興經濟措施，激勵香港和中國股市2020年第一個交易日走強，領漲亞洲股市。

中國人民銀行1日宣布，6日起下調金融機構存款準備率0.5個百分點，釋出超過1000億美元的資金，提供中小企業貸款。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）的哈瑪瑞克（Stephen Halmarick ）告訴彭博：「我們預期人行整個2020年將持續寬鬆的貨幣政策，力圖保住經濟成長在6%左右的目標。」「同時，亞太地區今年也大多是奉行較寬鬆的貨幣政策。」

香港恆生指數收盤上漲353.77點，或1.25%，來到28543.52點。上證綜合指數收盤上漲35.07點，或1.15%，來到3085.20點。深證綜合指數收盤上漲33.22點，或1.93%，來到1756.16點。

台北股市、曼谷股市和印度孟買股市都收高，菲律賓馬尼拉股市和印尼雅加達股市則是收低。

南韓首爾股市收跌1.02%，日本東京股市適逢新年連續假期休市，6日恢復交易。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1080102

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