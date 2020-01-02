外資去年買超逾2440億 電子股受矚目

（中央社記者潘智義台北2日電）台股今天開紅盤大漲逾百點，台灣證券交易所統計，外資買超前10名個股以電子股最多，陸股指數股票型基金（ETF）也名列前矛；去年外資買超2441.6億元，熱門持股還是電子股。

台股今天收在12100.48點，上漲103.34點，漲幅0.86%，成交值新台幣1413.67億元。

法人指出，今年半導體產業持續看好，邁入5G行動通訊元年，電子股仍是台股主流；外資今天買超前10名個股當中，電子股高達6檔，包擴印刷電路板、面板、快閃記憶體族群，陸股ETF 2檔、海運及造紙各1檔。

反映上海、深圳股市上漲，有套利空間，證交所統計，今天外資買超前10名股票前3名就包括「元大滬深300正2」、「富邦上証正2」兩檔指數股票型基金。

台灣證券交易所統計，去年外資及陸資累計買超為2441.6億元，其中總買入金額為8兆1601.74億元，總賣出金額為7兆9160.14億元。

外資去年底持股前20名上市公司，包括台積電在內電子股有5家、其他類股5家、營建3家、汽車零組件2家、塑化2家、生醫1家、貿易百貨1家、指數股票型基金（ETF）1檔。（編輯：張均懋）1090102