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蘋果漲破300美元 台股多頭火種旺

最新更新：2020/01/03 08:09

（中央社記者韓婷婷台北3日電）美中貿易戰樂觀，中國祭出經濟刺激措施，激勵美股3大指數同創新高，蘋果股票分割後首度衝上300美元價位，有利台股多頭，分析師預期台股有機會在農曆年前一拚改寫歷史新高。

美股4大指數全面走揚，道瓊工業指數上漲330.36點、漲幅1.16%，收在28868.8點，NASDAQ指數上漲119.58點、漲幅1.33%，收在9092.19點，S&P 500指數上漲27.07點、漲幅0.84%，收在3257.85點，費城半導體指數上漲38.29點、漲幅2.07%，收在1887.91點。

分析師表示，在美中即將簽署第一階段貿易協議下，市場氣氛轉趨樂觀，美股也頻創新高，蘋果（Apple）股價站上300美元，可望帶動台股蘋概三王台積電、大立光、鴻海持續擔綱多頭主力，在指數站上12100點，距離歷史高點12682點不到600點下，豬年封關前，台股有機會挑戰歷史新高。

分析師指出，雖然市場氣氛趨於樂觀，但台股昨天上漲下外資卻出現小賣動作，加上在台指期小減多單，頗有居高思危的訊號，國內壽險業者也連續3個月減碼台股，台股要趕在豬年封關前創歷史新高，希望中也透露出些許阻礙。

受到貿易戰利多及中國將下調金融機構存款準備率激勵，歐股普遍收漲，倫敦FTSE 100指數上漲0.82%，收在7604.3點，法蘭克福DAX 30指數上漲1.03%，收在13385.93點，巴黎CAC 40指數上漲1.06%，收在6041.5點。（編輯：楊玫寧）1090103

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