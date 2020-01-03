台積電ADR衝新高 股價填息平歷史高點

（中央社記者張建中新竹3日電）台積電美國存託憑證（ADR）突破60美元關卡，創下歷史新高，帶動今天股價同步走高，一度達新台幣345元，不僅完成填息，並平歷史最高價。

中國人民銀行宣布6日起調降金融機構存款準備金率0.5個百分點，激勵美股持續攀高，道瓊工業指數大漲330.36點，漲幅1.16%，收在28868.8點，費城半導體指數漲逾2%，台積電ADR漲3.3%，收在60.04美元，折台股361.61元。

隨著ADR創下歷史新高，台積電今天股價同步走高，早盤一度達345元，漲6元，漲幅1.77%。台積電第2季股利於去年12月19日除息，每股配發2.5元現金股息後，今天終於完成填息，並平歷史最高價，市值達8.94兆元。

台積電預計16日召開法人說明會，除將公布去年營運結果外，也將說明今年營運展望。法人預期，台積電今年第1季在聯發科與超微（AMD）等客戶需求強勁下，營運可望淡季不淡，有機會持平表現。

法人預期，台積電今年在5G與高效運算需求強勁成長下，7奈米製程業績可望持續成長，5奈米也將開始量產挹注業績，營運應可恢復高成長動能，全年營收將較去年成長15%至20%，續創歷史新高紀錄。（編輯：鄭雪文）1090103