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台股一度漲近百點 衝高後爆量翻黑

最新更新：2020/01/03 11:28
台股3日衝高後短線賣壓出籠，上午10時30分後指數快速翻黑，量能破千億。（中央社檔案照片）
台股3日衝高後短線賣壓出籠，上午10時30分後指數快速翻黑，量能破千億。（中央社檔案照片）

（中央社記者韓婷婷台北3日電）美股持續向上，台股早盤也展現多頭氣勢，在台股三王領軍下，指數一度進逼12200點，被動元件族群表現最強勢。不過衝高後短線賣壓出籠，10時30分後指數快速翻黑，量能破千億。

截至11時，加權股價指數下跌32點、為12068點、成交值新台幣1254億元；蘋果（Apple）股價站上300美元大關，蘋概股受惠，早盤台積電、大立光盤中漲幅一度近1.5%、2.5%，鴻海漲幅也超過1%，指數漲近百點，但隨即賣壓出籠，台積電在完成填息後翻黑，股王大立光也由紅翻黑，衝擊電子族群遇壓回檔。

分析師表示，台股在站上12100點之後，多頭氣盛，今天更有爆量表現，預估量能可望突破2000億元，不過由於量能增溫太快，短線可能需要整理，籌碼面沈澱後才有利多頭續攻。

分析師指出，雖然台股一片榮景，但外資短線似乎尚未歸隊，2日在期現貨市場皆小賣，內資也有壽險業者連3個月減碼台股，在指數處於相對高檔之際，短線震盪恐怕加劇。

法人則指出，在指數進入12000點之上長線高檔區後，權值股可望扮演穩盤角色，具業績、題材的中小型股則有機會突圍而出，例如近期有缺貨題材的被動元件就相當強勢，受惠多鏡頭趨勢的光學族群，也有機會續創新高。（編輯：鄭雪文）1090103

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