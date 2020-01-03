台積電尾盤奮力一拉 台股驚險收小紅

（中央社記者韓婷婷台北3日電）台股早盤雖在美股大漲激勵下進逼12200點大關，不過美軍空襲伊拉克導致美股盤後下跌，地緣政治疑慮再起，油價衝高，亞股受到衝擊，所幸台積電尾盤猛拉翻紅，帶動指數收小紅。

加權股價指數終場小漲9.95點、漲幅0.08%、收在12110.43點、成交值新台幣1927.76億元，盤中指數震盪劇烈，高低相差174點，成交值創下近期新高，台積電尾盤翻紅、鴻海力守平盤之上，金融、傳產權值股表現凸出，成為指數支柱。

櫃買指數則相對弱勢，收盤重挫1.31%，收148.94點，一舉摜破5日線149.56點，成交值也出現454.28億元近期大量。

分析師指出，美軍空襲伊拉克首都機場，造成美股盤後下跌、油金急漲讓國際地緣政治疑慮再起，加上早盤成交值預估超過2000億元，市場擔憂短線過熱，紛紛選擇退場觀望，除了權值股外，僅剩被動元件族群漲勢較為整齊。

法人表示，指數進入12000點高檔區後，市場居高思危，雖然對於今年整體經濟仍審慎樂觀，但台股週線已5連紅，指數在農曆年前可能區間盤整，重新沈澱籌碼。（編輯：鄭雪文）1090103