華碩電競周邊在台銷量 2019年成長逾27%

電腦品牌廠華碩3日宣布，旗下電競品牌ROG玩家共和國的電競周邊2019年在台銷售量年增逾27%，表現亮眼。圖為華碩無線電競耳機。（華碩提供）中央社記者吳家豪傳真 109年1月3日

（中央社記者吳家豪台北3日電）隨著遊戲用的筆記型電腦發展，帶動周邊產品商機，電腦品牌廠華碩今天宣布，旗下電競品牌「ROG玩家共和國」電競周邊2019年在台灣銷售量成長逾27%，並推出5款新產品。

資策會MIC資深產業分析師潘建光表示，遊戲用筆電讓中輕度玩家同時滿足娛樂與兼顧工作用途，只要將遊戲用筆電接上周邊產品，就能創造出高品質的遊戲環境，預期遊戲用筆電的發展，將帶動周邊產品商機，包含螢幕、鍵盤、滑鼠、耳麥等。

潘建光建議，廠商未來如果能針對筆電產品外型與周邊產品持續創新，再搭配外部遊戲產品，將有機會與競爭者產生差異化。

華碩2019年第3季稅後淨利56.33億元，季增235%，年增69%；華碩2大事業群包括系統事業群與開放平台事業群，去年第3季同步達成營收及獲利較2018年同期正成長，手機事業的轉型效益也逐步顯現。

不過，日系外資先前發布研究報告指出，華碩本業結構未明顯改善，加上處理器缺貨和美中貿易戰持續影響，重申「劣於大盤」投資評等和目標價193元。（編輯：黃國倫）1090103