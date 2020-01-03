台股週線連5紅 電子零組件漲最多

（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所統計，今天加權指數收在12110.43點，週線上漲18.84點，漲幅約0.16%，週線連5紅，以電子零組件類指數上漲3.56%最大，汽車類指數下跌1.76%最大。

證交所統計，今天全體上市公司總值為新台幣36兆7533.37億元，較上週五市值36兆6969.08億元增加564.29億元，增幅約為0.15%。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，近期資金回流台股，可望推升元月行情，加上1月11日總統大選，迎接農曆年可能在1月下旬推升過年前的紅包行情，或可使得台股行情持續到農曆年前後；1月11日選舉日前後，及農曆年前的盤勢將是後續指標。

陳冠升指出，選舉政策作多，短線台股沒有重挫危機，但因近期股價漲多，今天盤中傳出美伊地緣政治問題，使台股由上漲百點到殺低約80點，最後收盤漲約9點，走勢震盪劇烈。

他認為，目前電子股依然強勢，建議優先考慮電子股，但近期股價漲多個股將震盪加劇，投資須控管風險。

證交所指出，本週未含金融類指數上漲20.79點，漲幅約為0.2%，未含電子類指數上漲23.54點，漲幅約為0.15%，未含金融電子類指數上漲37.08點，漲幅約為0.29%。

證交所統計，本週集中交易市場總成交金額為5797.92億元，全體上市股票成交金額為5361.85億元，股票成交量周轉率為1.17%。

本週各產業上市股票交易成交金額前3名依序為電子零組件類1514.04億元，占全體上市股票交易金額28.24%。半導體類1372.41億元，占全體上市股票交易金額25.6%。光電類739.63億元，占全體上市股票交易金額13.79%。

本週成交量周轉率前3名產業依序為電子零組件類6.01%、光電類2.95%、生技醫療類2.11%。

累計今年初開盤迄今共2個交易日，集中市場總成交金額為3362.11億元，市場日平均成交金額為1681.06億元，股票成交量周轉率為0.65%，股票日平均成交量周轉率為0.33%。（編輯：黃國倫）1090103