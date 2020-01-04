機器人競賽2月開跑 鎖定智慧製造應用

（中央社記者廖禹揚台北4日電）經濟部工業局主辦的機器人競賽將在2月正式開跑，今年主題鎖定智慧製造應用，將以機器人結合感測器及整合周邊軟硬體，協助工廠提升生產力，同時培養參與學生的實務能力。

機器人競賽已邁入第14屆，經濟部工業局表示，至今已有3508人次參與競賽，共計邀請63家次機器人相關廠商參與，包括台達電、大銀微系統、新代科技、新漢、騰升科技、所羅門及迅得機械等，不僅藉由此競賽為廠商解決實際問題，也是政府攜手廠商帶動機器人產業的代表性競賽。

機器人競賽以產業提出問題方式，供參賽隊伍發想創意並加以實現，過程中由合作機器人廠商指導參賽學生使用關鍵零組件或分享實際應用案例，例如成大參賽團體就與新代公司合作開發智慧夾爪，改善軟性物件不易夾持及容易夾傷的問題。

工業局表示，歷年競賽累計產出335件實體作品，同時促成31件產學合作案，學生透過參與競賽，大幅提升實作能力，縮短學用落差，不少參賽者畢業後隨即被網羅至鴻海、台達電及廣達等知名企業服務，顯示機器人競賽扮演產學合作的串聯角色。

今年競賽主題鎖定機器人結合感測器及整合周邊軟硬體，目標協助工廠改善機器人使用便利度及生產力，進而推動產業升級轉型，規劃2月開放各大專院校師生組隊線上報名，詳細資訊可參考競賽網址（http://www.pmccontest.com）。（編輯：楊玫寧）1090104