地緣政治風險升 分析師：台股提防避險賣壓

中東局勢緊張，美股自歷史高點拉回，台股3日開高震盪，尾盤翻紅小漲。中央社記者董俊志攝 109年1月3日

（中央社記者江明晏台北4日電）中東局勢緊張，美股自歷史高點拉回，台股3日開高震盪，尾盤翻紅小漲。投信分析師表示，觀察台股下週走勢，宜提防區域政治風險，避險賣壓是否湧現和外資動向等，短線估高檔震盪整理。

美國空襲巴格達機場擊殺伊朗軍事指揮官後，伊朗誓言報復，中東局勢緊張，華爾街股市下跌，自歷史高點拉回。

道瓊工業指數終場下跌233.92點，或0.81%，收在28634.88點；標準普爾500指數下跌23.00點，或0.71%，收在3234.85點。以科技股為主的那斯達克指數下跌71.418點，或0.79%，收在9020.770點。

台股3日跳空開高，盤中最高來到12197.64點，但之後受到市場傳出美軍空襲等消息影響，指數一度翻黑，所幸尾盤權值股守穩，終場台股上漲9.95點，收在12110.43點，成交量1932.77億元，台股週線收紅。

三大法人3日合計賣超新台幣9.73億元，其中自營商賣超10.05億元，投信買超1.82億元，外資及陸資賣超1.5億元。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股資金面充沛、補庫存效應及科技相關產業成長前景可期，這都是支撐台股的主要動能，原則上，只要基本面沒太大疑慮，在科技產業仍具成長利基支撐下，風險不大。

廖哲宏進一步表示，近幾年受到寬鬆貨幣政策影響，資金行情持續熱度不減，而美中貿易協議接近完成簽署，近期部分產業因先前庫存降太低，出現庫存回補拉貨等現象，加上今年科技產業能見度轉佳，產能吃緊狀況可望延續，而對第一季傳統淡季的科技產業來說，難能可貴。

另外，有分析師指出，美軍空襲伊拉克首都機場，造成美股下跌、油金急漲，讓國際地緣政治疑慮再起，台股進入12000點高檔區後，市場居高思危，指數在農曆年前可能區間盤整。

分析師表示，台股3日開高走低，放量下殺，短期將呈現高檔背離、震盪走勢，下週觀盤重點包括提防區域風險、美元止貶回升；大選當前，避險賣壓是否湧現；新台幣是否止升回貶，外資撤退。（編輯：楊玫寧）1090104