CES大展倒數 台廠聚焦AI與機器人應用

（中央社記者吳家豪台北5日電）年度科技盛事美國消費性電子展（CES）將於1月7日至10日在美國拉斯維加斯舉行，今年參展台廠包括聯發科、新金寶集團等將以人工智慧（AI）、智慧家庭、機器人、5G應用為主，搶攻相關商機。

由美國消費者技術協會（CTA）主辦的CES一直是全球最大且最具影響力的消費性電子盛會，今年將展示全球科技市場代表性的趨勢，包含5G通訊技術、健康照護、汽車消費科技、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、機器人等領域。

2020年CES將聚集17萬多名與會者、4500個品牌及1100多名產業領袖，曾經的傳統消費性電子展已轉型為全球科技領域共同參與的盛會。今年參展的亞洲領導品牌包含宏達電（HTC）、夏普、索尼電子、現代汽車、三星電子、豐田（Toyota）、Nikon、華為、聯想等。

台灣參展廠商包括IC設計廠聯發科，主要展出內容以智慧家庭及智慧物聯網為主，將介紹AI和物聯網技術應用的融合，藉此推動人工智慧應用和全場景終端產業的升級。

新金寶集團旗下新世代機器人暨人工智慧公司在2020年CES展出重點包含智慧音箱、服務型機器人、運輸型機器人、穿戴式心電圖等。其中服務型機器人具備人臉追蹤技術，能與訪客進行互動；運輸型機器人適用於醫療、飯店、機場等場域。

多媒體廠商訊連科技也聚焦AI技術，將在今年CES展出FaceMe人工智慧臉部辨識引擎和應用，以及與研華科技、宏碁雲端等合作夥伴打造的人工智慧物聯網（AIoT）解決方案。FaceMe可分析年齡、性別、情緒等臉部特徵，在智慧零售場景中，能協助建置人流分析、VIP及黑名單管理等。

此外，工業技術研究院將在今年CES設立主題館，展出共9項智慧生活與智慧製造技術，包括能辨識、分析老人的生活狀況、飲食起居的樂齡陪伴機器人；促進血液循環、減輕或舒緩疼痛的智慧穿戴系統；協助居家及工廠提高工作效率的行動手臂式機器人系統與移動平台等。

工研院預計1月7日與運動科技大廠舉辦簽約記者會，宣示搶攻全球數位運動科技商機。

國際大廠方面，今年CES將展出多項智慧家庭應用。例如三星已發表新一代Family Hub冰箱，搭載全新升級的AI影像識別技術，能自動掃瞄和辨識冰箱內所有產品，隨著家庭成員的添購與取用食材，動態更新記錄並傳送給使用者。

LG將於CES展出首款室內園藝設備，採用先進光照、溫度以及供水控制系統，透過生長監控應用程式，能幫助使用者在家中培育綠色蔬菜。（編輯：楊凱翔）1090105