大立光淡季效應顯現 股價回測4700元

（中央社記者韓婷婷台北6日電）大立光電12月營收新台幣50.99億元，月減23%，終止連4個月創高紀錄，預計1月因農曆春節工作天數減少，動能將持續減弱，加上美股走跌拖累台股，一度衝擊大立光今天股價走低跌破4700元，跌幅逾3%。

大立光今天以4780元下跌100元開出，早盤雖在法人說明會前略有低檔買盤支撐，跌幅一度小幅收斂，不過盤中賣壓沉重再次下探，最低來到4690元，跌幅3.89%，回測4700元關卡。

大立光去年12月開始進入產業淡季，中止連4個月的創高，不過相較2018年同期仍有58%的成長力道；累計2019年全年營收首度突破600億元，來到607.45億元，年增22%，創下歷史新高。

展望新的年度，大立光看好光學產業大趨勢不變，將持續擴產，並規劃匯回逾百億元資金投資台灣，用於購置生產設備及擴增新廠。法人看好大立光將受惠4鏡頭採用率增加，2020年起再加上大陸智慧機對高規格、4000萬畫素以上鏡頭需求升溫，獲利成長動能比2019年更強。

由於每年第1季都是大立光全年最淡的一季，加上今年農曆春節較早，假期集中在1月，大立光預期2020年1月將因產業淡季加上農曆年工作天數較少，動能將較2019年12月下滑，不過每個客人的動能強弱不盡相同，2月隨著工作天數恢復正常將回溫。

市場預期，蘋果將於2020上半年推出iPhone SE 2，希望能以相對較親民的售價，以及與iPhone 8相似的外型設計，吸引首次跳槽使用iPhone 或偏好小尺寸手機的消費者。可望將讓供應鏈廠上半年的淡季效應較不明顯，呈現較顯著的年成長動能。

大立光將於9日舉行線上法說會，除了公布毛利率及財報表現外，包括後續擴產進度及光學鏡頭發展趨勢仍是外界高度關注的的議題。另外，新客戶滲透率的進度也是法人關心的重點。（編輯：張良知）1090106