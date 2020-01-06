蘋果1/29公布財報 5G版iPhone進展成焦點

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）蘋果將於美國時間1月28日（台灣時間1月29日）公布財報。今年蘋果5G版iPhone進展、iPhone SE2設計、其他新品規劃進程、蘋果供應鏈產能布局等，預期將是法人關注焦點。

蘋果（Apple）在官網公告，將在美國時間1月28日公布2020會計年度第1季（截至去年12月底）財報。屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）預期將參與第1季財報電話會議，回答投資法人問題。

外界預期，今年蘋果5G版iPhone進展、iPhone SE 2設計、其他新品規劃進程、蘋果供應鏈產能布局等，將成為法人關注焦點。

天風證券分析師郭明錤先前報告預期，蘋果可能在今年第1季推出新款iPhone SE2，將有64GB和128GB兩種儲存容量機種，估1月量產，3月底上市。

從出貨量來看，郭明錤預估，iPhone SE2在今年出貨量可達3000萬支以上；從售價來看，預期新款iPhone SE2約399美元起（約合新台幣1.22萬元）。

展望蘋果新品趨勢，報告預期，到今年第3季蘋果每季將推出新品，除了第1季將公布iPhone SE2和搭配飛時測距（ToF）功能的iPad Pro產品，第2季將推出搭配剪刀腳鍵盤的MacBook新品以及蘋果與第三方品牌合作的擴增實境（AR）頭盔，第3季將推出5G版iPhone。

受惠iPhone 11因低價帶動的換機需求、加上預期iPhone SE2從今年第1季開始出貨，預估今年第1季iPhone總出貨量可較去年同期成長約10%。

展望5G版iPhone出貨，美系外資法人日前預期，今年9月蘋果可能推出5G版iPhone，估第一年在美國的出貨量約2500萬支，第2年估可到4600萬支，第3年出貨量上看7000萬支。

蘋果先前公布2019會計年度第4季（截至去年9月28日）財報，當季營收640.40億美元，較上年同期成長1.8%，稅後獲利136.86億美元，較上年同期減少3.1%，當季每股稀釋純益3.03美元，較上年同期成長4.1%。

觀察2020會計年度第1季財測，蘋果先前預期當季營收約855億美元到895億美元，超越市場預估，毛利率在37.5%到38.5%區間。法人預期業績有機會創歷史單季新高。（編輯：楊玫寧）1090106