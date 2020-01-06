台股收跌157.07點 失守12000點大關

（中央社記者張建中台北6日電）中東局勢緊張，美股回挫，市場氣氛保守，台股開低震盪走低，指數終場收跌157.07點，失守12000點大關。

加權指數今天收在11953.36點，跌157.07點，跌幅1.3%，成交值新台幣1430.8億元。

傳統產業股今天普遍走跌，以水泥、食品表現相對疲弱，類股指數同步重挫逾1%。塑膠類股在台塑股價揚升支撐下，表現相對抗跌，類股指數小跌0.05%。

中國武漢爆發多起不明原因肺炎，毛寶與康那香等防疫概念股股價延續強勁走勢，毛寶攻上漲停，達13.4元，康那香收漲0.85元，來到11.85元。

電子股方面，股王大立光12月營收50.99億元，月減23%，預計1月因農曆春節工作天數減少，動能將持續減弱，股價表現疲弱，收跌185元，來到4695元。

權值股台積電與鴻海股價同步走弱，台積電下跌2.21%，收332元，鴻海下挫1.20%，收90.5元。

廣明遭控違反美國反托拉斯法，美國法院裁定廣明對惠普（HP）賠償金提高3倍，達4.39億美元，廣明今天股價重挫跌停，達36.6元。整體電子類股指數跌1.82%，為今天弱勢指標。

分析師王兆立表示，台股短期變數增多，除美伊衝突外，總統大選也進入最後倒數階段，預期將呈區間震盪整理格局，外資後續動向值得追蹤觀察。（編輯：楊玫寧）1090106