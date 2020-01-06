上銀去年12月營收 35個月來單月次低

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結去年12月合併營收新台幣13.23億元，是2017年2月以來單月次低。法人預期上銀今年第1季之後訂單可回升。

上銀自結去年12月合併營收13.23億元，較去年11月12.78億元成長3.48%，比前年同期16.96億元下滑22%。法人指出，上銀去年12月營收是35個月來單月次低。

累計去年第4季上銀自結合併營收40.09億元，較去年第3季50.61億元下滑20.8%。法人指出，上銀去年第4季營收是2016年第2季以來單季低點。

去年全年上銀自結合併營收202.04億元，較前年293.33億元減少31.12%。

觀察工具機產業景氣，業界人士指出，去年包括汽車零配件和機械產業是重災區，設備需求下滑，衝擊去年工具機產業景氣表現，預期今年6月底以前，工具機產業沒有好轉的跡象，預期最快7月之後可望逐漸回溫，主要是汽車零配件需求可緩步上揚，帶動設備需求翻轉。

法人預估上銀今年第1季之後訂單有機會逐步回升。

產業人士指出，去年日本國內機械產業產值估下滑42%，日本外銷機械產業產值衰退37%，現在交期從14個月縮短到6個月。

觀察台商回流投資對工具機需求，市場人士指出，台商回台投資還要建廠，效應沒那麼快，效果最快今年下半年才會浮現，今年上半年對工具機需求可能還相對趨緩。（編輯：黃國倫）1090106