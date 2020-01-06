外資賣超擴大 法人估台股橫向盤整

（中央社記者張建中台北6日電）中東局勢緊張，美股重挫，三大法人合計賣超新台幣118.14億元，加權指數大跌157.07點，失守12000點關卡。法人認為，外資賣超擴大，應只是短期調整，台股將橫向盤整。

台股今天在電子、水泥、食品、鋼鐵與運輸類股同步重挫下，指數開低走低，終場收跌157.07點，收在11953.36點。

據統計，外資、投信與自營商今天同步賣超，合計賣超118.14億元；其中，自營商賣超3億元，投信賣超17.63億元，外資及陸資賣超97.51億元。

外資今天買賣超個股並無集中特定族群情況，以個股操作為主，如外資買超記憶體廠旺宏，卻賣超另一記憶體廠華邦電，買超晶圓代工廠聯電，賣超台積電，買超面板廠友達與彩晶，賣超群創。

分析師王兆立表示，外資自去年8月底以來已大舉買超台股數千億元規模，耶誕節後動作轉趨保守，今天賣超金額擴大，並不令人意外。

目前全球經濟展望並未因美伊衝突而有所調整，觀察台北外匯市場，新台幣兌美元今天收盤30.11元，貶0.5分，國內投顧業者認為，外資應只是短期調整，不致就此大舉翻空。

投顧業者指出，台股短期影響因素多，總統大選進入最後倒數階段，可能影響部分買盤觀望，不過，隨著大選結束，不確定因素消除，選前壓抑的買盤不排除可能湧現。

此外，大立光、台積電法人說明會，與農曆年長假效應，都將影響台股近期表現，投顧業者預期，台股可能呈現橫向盤整走勢。（編輯：張均懋）1090106