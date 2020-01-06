國巨去年第4季營收季減3% 今年首季成品庫存續降

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）被動元件大廠國巨去年第4季自結合併營收新台幣100.03億元，季減3%，較前年同期減少38.4%。今年第1季國巨正向看待終端需求增溫，客戶訂單交期已拉長到90天，成品庫存續降。

國巨自結去年12月合併營收32.6億元，單月營收較去年11月35.2億元減少7.4%，較前年同期45.34億元減少28.1%。

去年第4季國巨自結合併營收100.03億元，較去年第3季103.17億元減少3%，較前年同期162.19億元減少38.4%。

去年全年國巨自結合併營收412.86億元，較前年771.64億元減少46.5%。

國巨指出，去年12月營收減少，主要是工作天數因年度庫存盤點減少、歐美客戶因耶誕及新年假期減緩拉貨，此外目前因生產廠區招工不易，產量無法大幅提升，公司成品庫存水位持續下降，訂單交貨不順。

展望今年第1季，國巨指出正向看待終端需求增溫，客戶訂單交期已從45天拉長到90天，成品庫存仍繼續降低，公司盡全力提升產能利用率，滿足客戶需求，仍需觀察生產廠區招工進度而定。

國巨表示，美中貿易爭端不確定性仍高，公司對業績及營運展望仍將審慎樂觀應對。

展望今年積層陶瓷電容（MLCC）市況，美系外資法人指出，中國MLCC製造商和通路商第1季市況轉佳，供貨吃緊，5G智慧型手機拉貨力道強，預期今年通用型MLCC價格可望上揚30%到50%。

國巨是全球前三大MLCC製造商。到去年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成。台灣主要MLCC廠商包括國巨、華新科、禾伸堂。（編輯：趙蔚蘭）1090106