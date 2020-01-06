鴻海去年全年營收破5.33兆 再創新高

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海自結2019年第4季營新台幣1.73兆元，創歷年單季次高，去年全年營收破5.33兆元，續創歷史新高。法人預期今年第1季鴻海業績可優於往年同期表現。

鴻海自結2019年12月合併營收5395.07億元，較去年11月6026.46億元下滑10.47%，比前年同期6193.15億元減少12.89%。

從產品來看，鴻海指出，去年12月較去年11月相比，企業產品表現最佳，其次是元件和其他產品，再者是消費暨智能產品，最後是運算產品。

消費暨智能產品包括智慧手機、電視、遊戲機等；企業產品包括伺服器、網通等；運算產品包括電腦、平板等；元件及其他包括連接器、機構件、服務等。

法人表示，鴻海去年12月5G網通設備組裝拉貨力道持穩，不過蘋果iPhone 11組裝代工相對趨緩。

2019年第4季鴻海自結合併營收1兆7380.35億元，較去年第3季1兆3877.92億元增加25.23%。法人指出，鴻海去年第4季營收創歷年單季次高。

若從產品線來看，鴻海表示，去年第4季和第3季相比，運算產品表現最佳，其次是消費暨智能產品，再者是企業產品，最後是元件及其他產品。

累計去年全年鴻海自結合併營收5兆3395.26億元，較前年5兆2963.53億元微增0.82%，法人表示，鴻海去年營收再創歷年新高，但預估鴻海去年全年獲利可能較前年小幅減少。

展望今年第1季，法人表示以往鴻海第1季屬於季節性淡季表現，不過今年蘋果第1季將推出低價版iPhone SE 2，鴻海可望受惠相關拉貨，加上5G網通設備出貨續揚，預估鴻海今年第1季業績有機會較往年同期表現佳。

展望今年營運表現，鴻海先前預估消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，元件和其他類別可望小幅上升。

展望今年鴻海旗下工業富聯表現，中國法人指出今年中國海外營運商將獲得5G執照。在新需求帶動下，預期工業富聯今年將進入新的增長週期，預估工業富聯的5G訂單有機會在今年第3季放量。

此外在消費電子產品部份，法人預期今年蘋果iPhone手機將新設計金屬中框，量價齊升，工業富聯相關業績可望持續上揚。

法人預估，今年上半年工業富聯業績成長幅度可超過預期，全年稅後淨利可望突破人民幣207億元，較去年成長15%到16%；2021年獲利目標突破人民幣260億元，較2020年成長25%到26%。

另外，鴻海先前指出集團透過數位轉型提升獲利，目標提升1%的營業利益率，未來3年到5年，毛利率提升到10%，集團看好電動車、數位醫療和機器人等三大產業發展，年複合成長率可到2成到3成以上，未來增加人工智慧、半導體、5G/6G等三大核心技術。（編輯：林孟汝）1090106