道瓊開低走高 台股跌深有反彈機會

（中央社記者潘智義台北7日電）美伊關係緊張，美股道瓊工業指數開低走高，收盤上漲68.5點，但與台股連動密切的費城半導體指數下跌19.29點。法人指出，台股昨天跌深，今天不排除有反彈機會。

台股6日收在11953.36點，大跌157.07點，跌幅1.3%，成交值新台幣1435.84億元。

由於日前美國空襲伊拉克巴格達機場，炸死伊朗革命衛隊指揮官，造成美伊關係緊張，加上中國武漢發現不明原因肺炎疫情，影響股市投資氣氛；不過，農曆新年將屆，又有美國消費性電子展（CES）暖場，市場對元月行情依然期待。

宏遠投顧副總經理陳冠升表示，台股昨天追隨美股大跌，主因美伊地緣政治風險，以及中國武漢不明肺炎疫情，造成漲多的美股順勢大跌，但台股跟著美股跌深之後，今天有機會反彈。

換個角度來看，陳冠升指出，總統大選前投資人提早退出台股，可能選後反而會有行情。

他從技術面分析，美股自2018年12月24日低點反彈，至今超過12個月，今年1月有機會上漲，滿足13個月的反彈周期，因此，1、2月都可能出現最高點。台股自2019年1月4日反彈，若跟著美股走，今年1月還會漲。

上市公司訊息方面，鴻海自結2019年第4季營新台幣1.73兆元，創歷年單季次高，去年全年營收破5.33兆元，續創歷史新高。被動元件廠國巨去年第4季自結合併營收100.03億元，季減3%，較前年同期減少38.4%。

明泰昨天發布重大訊息指出，已公開收購仲琦1億股；若加計認購仲琦私募股權，可望取得過半股權及董事席次。（編輯：鄭雪文）1090107