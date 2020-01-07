法人估去年獲利小幅下滑 鴻海盤中跌破90元

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海去年12月營收拉回，法人估去年獲利恐較前年小幅下滑，盤中股價走弱，跌破90元，最低來到89.2元，下跌1.43%，市值來到新台幣1.23兆元。

鴻海自結去年12月合併營收5395.07億元，較去年11月下滑10.47%，比前年同期減少12.89%。

從產品來看，鴻海指出去年12月與11月相比，企業產品表現最佳，其次是元件和其他產品，再者是消費暨智能產品，最後是運算產品。

去年第4季鴻海自結合併營收1兆7380.35億元，較第3季增加25.23%。法人指出，鴻海第4季營收創歷年單季次高。

若從產品線來看，鴻海表示，去年第4季和第3季相比，運算產品表現最佳，其次是消費暨智能產品，再者是企業產品，最後是元件及其他產品。

去年全年鴻海自結合併營收5兆3395.26億元，較前年5兆2963.53億元微增0.82%，法人表示鴻海去年營收再創歷年新高。法人預估，鴻海去年全年獲利可能較前年小幅減少。

展望今年第1季，法人表示以往屬於季節性淡季，不過今年蘋果第1季可望推出低價版iPhone SE 2，鴻海受惠相關組裝拉貨，加上5G網通設備出貨續揚，預估鴻海今年第1季業績有機會較往年同期表現佳。

展望今年營運，鴻海先前預估消費暨智能產品可望微幅上升，企業產品可望大幅上升，主要是5G應用帶動，運算產品微幅上升，元件和其他類別可望小幅上升。（編輯：鄭雪文）1090107