5G黃金頻段激戰 標金逾千億續飆

（中央社記者江明晏台北7日電）5G首波競標進入第20天，至192回合總標金續升，來到1011.55億元，中華電董事長謝繼茂說，有業者想「彎道超車」，最熱門的3.5GHz頻段今天續飆，已來到995.07億元，也逼近千億。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第20天、第5週，第192回合總標金來到1011.55億元的天價，最熱門的3.5GHz頻段暫得標金來到995.07億元，單一頻段就已接近千億元的門檻，每一單位頻寬價格來到37.71億元，較每單位價格9億元、總價的243億元的底價成長逾4倍；28GHz停留在暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，連NCC都呼籲業者冷靜、理性；且目前還只是競標數量而已，後續還有位置競標，恐怕會進一步推升標金。

中華電董事長謝繼茂6日受訪時表示，因為有的業者要「彎道超車」，所以需求量較大，應做些調整才有辦法結案，不知道誰要讓步，但「中華電氣力一定比別人強」。

市場人士分析，所謂「彎道超車」是指有業者考量「共頻」因素，想要標得比其他兩家業者還多的頻譜，欲拿下的頻譜高於自身市占率，導致需求大於供給，因此競標僵持不下。

根據美系外資觀察，各國3.5GHz標金除以總頻寬數量、並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一，超過原本位居首位的義大利和第二位的南韓，電信業者也無奈承認，台灣這次3.5GHz頻段取得價值創高，是另類的「台灣之光」。（編輯：鄭雪文）1090107