傳華為砍單台積電等供應鏈 外資：市場解讀有誤

（中央社記者吳家豪台北7日電）市場傳出華為手機銷售不佳，已向台積電等供應鏈砍單；亞系外資認為市場解讀有誤，應是台積電為降低風險而減少分配給華為的產能，仍看好5G手機和半導體題材，維持台積電等6檔台股買進評等。

亞系外資今天發布研究報告表示，市場對於華為向供應鏈砍單的解讀有誤，一方面華為確實因為海外及M30系列手機銷售轉弱而減少整體訂單，但這並非新消息；另一方面，華為旗下海思半導體並未向台積電砍單，反而是台積電減少2020年分配給海思的產能約20%，原因在於台積電7奈米和5奈米產能已極度吃緊，且華為又有備貨過多的風險。

亞系外資認為，短期而言，供應鏈無可避免會受到華為手機銷售不佳的影響，但是對大多數供應商的影響程度不大。不過，就中期而言，台積電減少分配給海思產能的做法對供應鏈較有利，不僅可降低庫存過高、過度擴產的風險，也能讓市場對5G過高的期待降溫。

亞系外資仍看好5G智慧型手機和相關科技、半導體題材，若華為供應鏈股價回檔，可能會出現較好的進場時機，維持「買進」評等的6檔台股個股包括台積電、聯發科、日月光投控、大立光、欣興、華通。（編輯：鄭雪文）1090107