台股高檔賣壓出籠 帶量跌破11900點

（中央社記者潘智義台北7日電）雖然美伊情勢依然緊張，美股開低走高收紅，亞股也跌深反彈，但台北股市今天以平高盤開出後，賣壓出籠，一度大跌逾百點，雖然中場跌勢收斂，收盤仍跌破11900點。

加權指數終場收在11880.32點，下跌73.04點，跌幅0.61%，成交值放大為1648.11億元。8大類股只營建、泥窯類股上漲，其餘各類股都下跌。

大型權值股晶圓代工龍頭台積電收329.5元，下跌0.75%。大立光收在4740元，上漲0.95%。鴻海收在89.1元，下跌1.55。

營建類股冠德收在31.8元，上漲2.58%。京城收在32.7元，上漲4.14%。皇翔收40元，上漲1.39%。鼎固-KY收在27.8元，上漲3.15%。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰表示，台股近期相對其他股市強勢，面對美伊緊張情勢，昨天台股及其他亞股隨美股重挫，亞股今天反彈，台股卻獨弱，高檔賣壓出籠。

蔡明翰指出，過往經驗顯示，中東地緣政治事件影響股市時間短，空間也不大，就算油價受到波及也是短暫；目前原油供應寬鬆，美伊衝突經過幾天發酵，就會回到基本面。

他再以過去總統大選為例，每次選後一個月台股都上漲8%以上，所以選前拉回不必恐慌。台股近兩日大跌，可視為高檔獲利了結賣壓，因下跌有量，預期接下來的選前3個交易日，可能量縮整理。

他建議，震盪拉回之際，反而是買點，可選擇先前強勢，但這兩天轉為弱勢的族群，如被動元件，記憶體族群，逢低布局。（編輯：鄭雪文）1090107

震盪收低 台股跌73.04點

（中央社台北7日電）台北股市今天震盪收低，收盤跌73.04點，為11880.32點，跌幅0.61%，成交金額新台幣1648.11億元。

加權指數開盤為11961.97點，盤中最高11986.03點，最低11822.40點；不含金融股指數10063.77點，跌71.02點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.18%、食品股跌0.17%、塑化股跌0.69%、紡織股跌0.05%、機電股跌0.82%、造紙股跌0.74%、營建股漲0.58%、金融股跌0.04%。

委買張數1230萬8778張，委賣張數705萬7688張，成交張數461萬9429張。

收盤時上漲280家，下跌562家，持平115家。

成交量前5名個股為群創、富邦VIX、旺宏、元大滬深300正2、友達。

漲幅前5名個股為欣巴巴、本盟、明輝-DR、東訊、杜康-DR。

跌幅前5名個股為國巨、億麗、泰聚亨-DR、大毅、臻鼎-KY。1090107