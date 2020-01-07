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商辦交易火熱 信義世貿商圈均價首次突破百萬元

最新更新：2020/01/07 12:40

（中央社記者潘羿菁台北7日電）商辦交易火熱推升信義世貿商辦大樓平均售價首次站上百萬元大關，信義全球資產統計，A+級商辦推波助瀾，信義世貿商辦去年第4季均價來到新台幣100.8萬元，為各商圈平均單價王。

信義全球資產經理王維宏表示，從買賣交易來看，2019年辦公室買氣依舊熱絡，投資及自用型買方信心大增，北市交易金額明顯增加，信義計畫區也出現難得的釋出，而許多辦公大樓預售案一釋出就出現大型企業掃樓的盛況，每坪交易金額持續創下新高，例如，統一國際大樓今年以來兩筆交易都落在每坪150萬元以上。

信義全球資產統計去年第4季台北市商辦租售行情，全台北市辦公平均售價微幅上漲到85.4萬元，較去年第3季成長0.8%。

若以商辦層級區分，頂級辦公A+辦公大樓，平均售價來到135萬元，季增3.6%。A級商辦為91.2萬元，季增0.3%。B辦也上漲至74.1萬元，同樣季增0.5%。

各種等級商辦大樓全面上漲，又以A+商辦漲勢最兇猛，帶動信義世貿商圈商辦平均售價首次站上100萬元大關，來到100.8萬元，較去年第3季漲幅2.1%，穩居各商圈商辦單價王。

緊追在後為敦南商圈，去年第4季平均售價每坪94.9萬元，季增0.6%，第三名松江南京的82.5萬元，季成長0.7%。

王維宏觀察，今年受惠於新創產業、跨國企業以及都更拆除效益，未來1至3年雖然釋出10棟以上的新大樓，但其中一半皆為業主自用，可供給的物件有限，企業搬遷受限於市場缺貨，北市辦公市場將持續緊縮，租金及售價可望再創新高。

在整體景氣回溫的情況下，大型企業對於不動產需求持續提高，而商辦短缺，投資機構可能將資金轉戰精華地區地上權，商用不動產市場沒有悲觀的理由。（編輯：鄭雪文）1090107

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