三星5G手機市占過半 研調：今年市場爆發成長

（中央社記者江明晏台北7日電）研調機構指出，2020年將會是5G手機大爆發的一年，市占率將從去年的1%達到今年的18%；而三星也宣布去年5G智慧機全球出貨量突破670萬支，全球市占率達53.9%。

根據市調研究機構Counterpoint Research 指出，2019年全球智慧型手機市場分布，5G智慧型手機的市占率僅1%；不過，2020年將會是大爆發的一年，預計5G智慧型手機的銷量將會超高成長，達1687%，市占率將達到18%。

三星日前也宣布，2019年Galaxy 5G智慧型手機全球出貨量突破670萬支；截至2019年11月，三星5G智慧型手機於全球市占率達53.9%。而預計2020年首季於南韓上市的Galaxy Tab S6 5G，將是全球首款5G平板。

回首過去一年，除了推出5G裝置陣容外，三星也達成數個里程碑，包括在韓國為全球首個5G 商用服務提供網路設備，與全球電信龍頭攜手合作，擴大5G網路的布局、引進5G經驗和使用案例，放眼5G未來的龐大成長機會，三星將繼續加碼投資。

目前全球已有多個國家陸續推出5G服務，除了韓系手機廠商如三星、LG等在5G手機上積極布局，中國品牌如華為、vivo、小米、OPPO等，也分別推出5G手機搶市；市場看好，2020年第1季，各家手機品牌都將陸續發表自家新款5G手機，推升全年5G手機需求上看2億支以上。

研調機構TrendForce指出，2020年5G手機放量在即，中國政府積極推動5G商轉，若以明年全球約15%的5G智慧型手機滲透率來看，預估中國品牌的5G手機生產總量市占將繼續提升。（編輯：張良知）1090107