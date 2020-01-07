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首頁 / 產經

傳印度設廠與客戶意見不同 鴻海：錯誤不實

最新更新：2020/01/07 16:48

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海今天發布聲明表示，媒體報導集團與客戶在印度設廠意見不同，這是錯誤不實的說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢。

印度媒體The Hindu報導，印度西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）工業部長德賽（Subhash Desai）表示，與鴻海集團簽訂建立電子製造廠的合約已經取消。

報導引述德賽的談話指出，鴻海建廠承諾未能實現，主要是鴻海集團與蘋果（Apple）間的內部糾紛（internal dispute）。

對於上述報導，鴻海集團今天發布聲明澄清，指出集團與客戶間在印度設廠意見不同，這是錯誤不實說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢。

鴻海表示，集團在全球各地投資規劃，都會定期檢視各國政經情勢，並配合客戶需求調整，為客戶、公司、股東、員工及合作夥伴爭取最大權益。

印度媒體先前報導，鴻海集團已在馬哈拉什特拉省的特布黑（Turbhe）租賃2座工業用廠房，租期5年，占地約20萬平方呎（約5620坪）。

The Hindu報導，馬哈拉什特拉省與鴻海集團在2015年簽署諒解備忘錄，規劃提供鴻海集團在尼赫魯港信託JNPT（Jawaharlal Nehru Port Trust）管理的港口與特別經濟特區取得13英畝（5.265公頃）土地，讓鴻海集團設廠製造智慧型手機與筆記型電腦。

鴻海集團之後建議在特布黑設廠生產手機，過程中因產權負擔（encumbrance）議題使計畫擱置，不過最終雙方還是敲定投資。（編輯：張良知）1090107

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