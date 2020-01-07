玉晶光去年12月營收月減4.9% 首季淡季不淡

（中央社記者張良知台北7日電）玉晶光去年12月營收新台幣11.28億元，月減僅4.92%，年增88%，2019年全年度營收突破百億元，創下歷史新高；展望今年第1季，玉晶光表示，沒有太明顯的淡季效應。

玉晶光2019年首度在第一階段順利量產供應iPhone後置鏡頭，帶動整體營收獲利成長，累計全年營收120.4億元，年增51.9%，創下歷史新高。隨著良率拉高，帶動經濟規模效益，玉晶光去年第3季毛利率已來到49.27%、逼近5成水準，與股王大立光毛利率69.13%的距離大幅拉近。

展望新的年度，玉晶光表示，從客戶需求面觀察，今年第1季沒有太明顯的淡季效應，預計將比往年的第1季表現還好，不過後續表現依舊需觀察產品銷售表現。

玉晶光目前是iPhone、iPad鏡頭第2大供應商，僅次於大立光。外資法人預估，玉晶光iPhone鏡頭市占率將從2017年的19%提升到2019年的26%，且由於相機鏡頭良率大幅拉高和鏡頭價格提升，2020年、2021年iPhone鏡頭市占將上看33%、34%。

法人看好玉晶光受惠於iPhone 11需求穩定、iPhone SE2新手機發表、2款iPad新品相機升級、iPhone相機規格持續提升，有望降低2020年上半年淡季效應，並在今年下半年取得更多iPhone鏡頭訂單，推升玉晶光今年整體營運表現。（編輯：趙蔚蘭）1090107