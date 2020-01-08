美股收低 法人估台股震盪整理季線有撐

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美股收低，台股7日續回落月線之下，守住11880點，法人表示，外資偏空調節，有獲利了結跡象，大盤短線震盪整理，季線有撐。

美股收低，道瓊工業指數下跌119.7點或0.42%，以28583.68點作收。標準普爾指數下挫9.1點或0.28%，收在3237.18點。科技股那斯達克指數下滑2.88點或0.03%，收9068.58點。

台股加權股價指數7日下跌73.04點，收在11880.32點，成交值新台幣1648.11億元。三大法人全數賣超，合計賣超新台幣129.63億元。其中自營商賣超19.4億元，投信賣超12.02億元，外資及陸資賣超98.21億元。

法人表示，台股7日續回落月線約11971點之下，日KD技術指標開口向下，外資期貨、現貨、選擇權呈現偏空調節，短線來看，外資有獲利了結跡象，大盤持續震盪整理，預期季線約11631點有支撐。

財政部7日公布2019年12月出口295億美元，年增4%，達陣「連二紅」，不過，全年出口仍小幅衰退，年減1.4%；出、進口相抵，2019年出超434.8億美元，年減57.4億美元。

5G第一波釋照競標7日進入第20天，總標金飆破千億元，最熱門的3.5GHz頻段暫得標金也來到1048.95億元，衝破千億。5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下。（編輯：楊玫寧）1090108