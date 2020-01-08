台積電領軍反攻 台股殺低後震盪翻紅

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）美伊關係緊張，日股跳水大跌600點，台股盤中由台積電帶動電子股翻紅，大盤重返11800點之上。法人表示伊朗對美國報復屬有限衝突，台股不會大幅探底，技術面約11700點和11800點有撐。

美國和伊朗關係緊張，伊朗對美展開報復，日股跳水大跌逾600點，儘管台股今天開盤走跌，最低來到11777點，跌逾百點，不過10時半過後，台積電帶動電子股揚升翻紅，大盤重返11800點之上。

到10點40分，台股加權指數來到11897.14點，上漲16.82點，漲幅0.14%，成交值來到新台幣828億元。電子股盤中翻紅小漲0.47%，金融股跌0.46%。

主要蘋概股震盪整理，台積電盤中翻紅來到332.5元，小漲0.91%，鴻海盤中來到88.1元，跌1.1%，股王大立光小漲0.32%，來到4755元。

日月光投控來到78.1元，跌0.76%。可成來到235元，小漲0.21%。另外聯發科來到431元，漲1.17%。

被動元件族群國巨來到396元，跌4.35%，華新科來到234元，跌0.43%。

兆豐國際投顧表示，目前觀察伊朗對美國報復仍屬於有限衝突，伊朗動作仍在預期中，短期台股不見得會大幅往下探底。

展望台股後市，兆豐國際投顧推測，台股在技術面約11700點和11800點附近有支撐，加上股王大立光本週將舉行法說會，晶圓代工龍頭台積電下週也將法說，市場正向看待，不排除台股短線醞釀反彈契機。（編輯：鄭雪文）1090108