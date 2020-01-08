電信業拚了 5G黃金頻段激戰標金破千億續飆

5G競標進入第21天，至202回合總標金來到1079.47億元，3.5GHz頻段續飆至1062.99億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者江明晏台北8日電）5G競標進入第21天，至202回合總標金來到1079.47億元，3.5GHz頻段續飆至1062.99億元；市場人士點出，這次競標以中華電與遠傳最積極，台灣大則考量與亞太電共頻，台灣之星也踩住5G入場券底線。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

5G第一波釋照今天競標進入第21天、第5週，至202回合總標金續升，來到1079.47億元天價，最熱門的3.5GHz頻段今天續飆，來到1062.99億元，單一頻段就已突破千億元門檻，每一單位頻寬價格來到40.02億元，較每單位價格9億元的底價成長逾3.4倍；28GHz停留在暫得標金16.48億元，1800MHz同樣尚無人出手。

市場人士點出，這次競標以中華電信與遠傳電信最為積極，兩者互不相讓，台灣大哥大因為已考量與亞太電信「共頻」因素，在競標上不如其他兩大業者「拚命」，台灣之星則為確保5G入場券，也踩住底線，但5家業者合計頻譜需求仍遠大於270MHz的供給量，因此競標僵持不下。

中華電董事長謝繼茂先前受訪表示，因為有業者要「彎道超車」，所以需求量較大，應做些調整才有辦法結案，不知道誰要讓步，但「中華電氣力一定比別人強」。

根據美系外資觀察，各國3.5GHz標金除以總頻寬數量，並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一，超過原本位居首位的義大利和第2位的南韓。

5G競標金額被市場形容是「失速列車」，遠超過國家通訊傳播委員會（NCC）設定的440億元，以及市場預期的600億元上下，更逐步接近第一次4G競標時的標金1186.5億元；且台灣目前還只是競標數量而已，後續還有位置競標，恐怕會進一步推升標金。（編輯：楊玫寧）1090108