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國巨產能利用率提升 外資目標價升到350元

最新更新：2020/01/08 11:26

（中央社記者吳家豪台北8日電）亞系外資表示，被動元件廠國巨產品價格趨於穩定、產能利用率提升，有助市場氛圍轉趨正面，目標價上修到350元，後續需觀察供需動態及併購案進展，重申持有評等。

國巨股價今天跳空開低26元，盤中賣壓沉重，最低來到381元，跌幅近8%，成交量超過2.6萬張。

亞系外資發布研究報告指出，國巨去年維持較低的產能利用率，藉此降低國巨本身與通路庫存，因此被動元件價格從去年底開始趨於穩定，甚至有媒體報導中國大陸市場的積層陶瓷電容（MLCC）今年第1季可能漲價。

考量庫存水位降低和交貨期拉長，亞系外資認為，國巨正在提高產能利用率，應有助於改善獲利率。

儘管中國大陸出現通路回補庫存需求，但亞系外資仍不確定終端需求是否夠強來帶動價格反彈，原因在於下游電子製造服務和代工廠尚未提及被動元件成本上漲的現象。

為反映被動元件價格持穩、產能利用率提升可望改善獲利，亞系外資將國巨2020年、2021年每股盈餘預估值調高9%、10%至21.39元、26.82元，目標價從315元上修到350元，但預期國巨股價近期將面臨波動，主要風險來自產業供需動態、基美併購案進展、增資發行普通股可能稀釋股本等，重申「持有」評等。（編輯：鄭雪文）1090108

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