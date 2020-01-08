國際塑橡膠工業展鎖定3大主題 估吸引2.2萬買主

2020年台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）9月9日至13日將在南港展覽館一館展出，預期將吸引超過2.2萬名國內外買主參觀。圖為2018年展中廠商與國外買主洽談。（外貿協會提供）中央社記者廖禹揚傳真 109年1月8日

（中央社記者廖禹揚台北8日電）2020年台北國際塑橡膠工業展（Taipei PLAS）9月將在南港展覽館一館登場，今年鎖定工業4.0、智慧製造、循環經濟等3大主題，預估將吸引超過2.2萬名國內外買主參觀。

兩年一度的台北國際塑橡膠工業展今年9月9日至13日將在南港展覽館一館展出，預計有550家國內外廠商參展，使用2700個攤位，包括鳳記、震錩、光興、百塑、台中精機廠等國內機械大廠，還有來自奧地利、德國、義大利、愛爾蘭、美國、土耳其、印度、日本、南韓等逾20國外商報名。

主辦單位之一的中華民國對外貿易發展協會表示，Taipei PLAS為亞洲前3大、全台第一大的塑橡膠專業展，本屆展覽以工業4.0、智慧製造、循環經濟為主軸，並新增產業應用面、整合包裝及印刷設備等項目，展現更完整供應鏈實力。據統計，台灣塑橡膠機械2018年出口值達到11.7億美元，為全球前6大出口國之一。

值得注意的是，隨著環保意識抬頭，許多專業展都開始將循環經濟納為展覽重點，Taipei PLAS今年也首次將循環經濟列為主題之一，鼓勵業者展出低污染設備及智慧機械、製程技術等，以達到少廢料、低耗能、提高製造效率及再生原料品質的目標，解決原油價格上漲導致成本增加的問題，又能兼顧環境永續發展。

外貿協會說，Taipei PLAS將與2020台北國際製鞋機械展（ShoeTech Taipei）同期展出，預期將吸引超過2.2萬名國內外買主前來參觀，展中將配合舉辦採購洽談會、高峰論壇、技術研討會等活動，詳情可至官網（www.taipeiplas.com.tw）查詢。（編輯：郭萍英）1090108