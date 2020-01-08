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鴻海攜Socionext 開發人工智慧伺服器

最新更新：2020/01/08 11:37

（中央社記者鍾榮峰台北8日電）鴻海與系統單晶片（SoC）供應商Socionext合作，開發邊緣人工智慧伺服器解決方案，可應用在智慧製造、智慧零售、智慧醫療等產業。

Socionext新聞稿指出，與鴻海以及提供影像管理軟體（Video Management Software）的Network Optix合作，開發邊緣人工智慧伺服器解決方案。

這款伺服器內建24核心ARM Cortex-A53 SoC，可發揮ARM處理器在多核心處理和節能的性能。新系統以人工智能神經網路訓練模型為基礎，支援邊緣運算、智慧能源、物聯網（IoT）和即時數據分析等應用，可應用在智慧製造、智慧零售、智慧醫療等產業。

鴻海S次半導體事業群系統晶片與解決方案事業處副總經理劉錦勳表示，Socionext多年來與鴻海技術合作，此次合作透過串聯服務產業生態系創造加乘效果，為ARM伺服器市場提供軟硬整合型解決方案。

鴻海也積極布局半導體領域，主要集中電動車、數位醫療和機器人等三大未來產業，未來3年到5年以技術密集為主，鴻海集團也進入小晶片應用，設計電源晶片、面板驅動晶片、小型控制晶片等，也布局影像相關晶片設計。（編輯：鄭雪文）1090108

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