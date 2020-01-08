大立光法說行情暖身 黑翻紅漲逾1%

（中央社記者韓婷婷台北8日電）大立光9日將召開法說會，法人預期去年EPS有望首度超越200元新紀錄，大立光股價連2天修正後，今天止跌回穩，由黑翻紅，早盤漲幅逾1%，重回4800元，為法說行情暖身。

大立光預計明天舉行每季一次的線上法說會，除了去年第4季財報，毛利率表現備受關注外，包括後續擴產進度及光學鏡頭發展趨勢仍是外界高度關注的議題。另外，新客戶滲透率的進度也是法人關心的重點。

大立光受到12月營收中止連4個月新高紀錄，月減為23%衝擊，加上市場擔心新台幣升值造成的匯損將侵蝕大立光去年第4季財報表現，股價連2日回檔，跌破4700元，今天在季線（4625元）前見到止跌回穩，早盤開低後震盪走高，由黑翻紅，12時40分前，股價最高來到4820元，漲幅逾1.6%。

根據近來外資報告，普遍預估大立光去年EPS將突破200元水準，展望今年，在多鏡頭趨勢帶動下可望續旺，除了看好大立光多鏡頭滲透率提高外，包括畫素、廣角鏡頭、大光圈、微型設計、7P及8P鏡頭、潛望式設計等規格的升級都為產業帶來新動能。

從過去訊息觀察，每年第1季都是大立光全年最淡的1季，加上今年農曆春節較早，假期集中在1月，大立光預期2020年1月將因產業淡季加上農曆年工作天數較少，動能將較2019年12月下滑，不過，每個客人的動能強弱不盡相同，預料2月隨工作天數恢復正常將回溫。

市場預期，蘋果將於2020上半年推出iPhone SE後續產品iPhone SE 2，希望能以相對較親民售價以及與iPhone 8相似的外型設計，吸引首次跳槽使用iPhone或偏好小尺寸手機的消費者，將讓供應鏈廠上半年的淡季效應較不明顯，有望呈現較顯著的年成長動能。（編輯：郭萍英）1090108