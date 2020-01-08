5G標金破千億無法煞車 市場估將標到大選後

（中央社記者吳柏緯台北8日電）5G標金距離超越4G第一波競標的總標金總新台幣1186.5億元，只差一步之遙，今天5G的總標金已來到1118.80億元，可望在明天超越4G紀錄。市場觀察，在總統大選之前恐怕標不完。

5G第一波釋照自去年12月10日開始競標，底價訂為新台幣300億元，由中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星共5大電信業者廝殺角逐。

今天競標進入第21天，下午4時剛結束的第210回合，總標金已達1118.80億元的天價，已經是NCC設定預算收入440億元約1.54倍左右。最熱門的3.5GHz頻段暫得標金也跨過千億元的門檻，來到1102.32億元，僅次於義大利與德國，為世界第3高；每一單位頻寬價格來到41.23億元，單位價格創下世界紀錄。

至於28GHz的標金暫得停留在16.48億元；1800MHz仍無人出手。

市場人士指出，台灣市場規模小，而且釋出頻譜有限，卻有5家電信業者競逐，是堆高標金的主要原因。雖然台灣應該不至於超越義大利與德國，但是在業者間都不退讓情形下，估計還會再競標幾天，至少在1月11日總統大選之前應該不會有結果。

根據美系外資觀察，各國3.5GHz標金除以總頻寬數量、並加權各國人口數、使用年限等數值，台灣3.5GHz的取得價值已經是全球第一，超過原本位居首位的義大利和第二位的南韓。（編輯：林淑媛）1090108