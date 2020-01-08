低價原料助攻 豐興12月稅前盈餘創9個月新高

（中央社記者潘羿菁台北8日電）豐興鋼鐵公告去年12月自結稅前盈餘為新台幣2.94億元，年減4.5%，不過仍創9個月新高。展望未來，豐興認為，國內營建暢旺與鋼市景氣漸好轉，估計今年營運有望優於去年。

豐興2019年12月自結稅前盈餘2.94億元，雖然較前年同期衰退4.5%，但較去年11月大幅成長1.6倍，豐興解釋，12月到貨的廢鋼原料價格偏低，有低價原料助攻，再加上，毛利率較好的型鋼與棒線出貨量微幅增加等兩大正面條件加持，帶動12月營益率比11月成長。

不過，豐興去年以來整體出貨動能仍是以鋼筋為主，因此累計去年度稅前盈餘為23.88億元，年減34.4%。法人預估，豐興全年度稅後淨利有望守住19億元，每股稅後純益（EPS）達3元。

展望今年度營運，豐興表示，受惠於國內營建需求增溫，廠房、住宅與公共工程等營造能量持續增加，整體大環境是樂觀，加上國際鋼市景氣已走到谷底準備反彈，有望支撐下游需求回升。

豐興進一步指出，雖然目前鋼筋出貨表現仍是比型鋼、棒線好，但是型鋼與棒線客戶庫存水位已偏低，一旦鋼價明顯反彈，預料第2季以後客戶補庫存意願將轉強，因此預估豐興今年度營運有望比去年成長。（編輯：林孟汝）1090108