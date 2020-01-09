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國巨擬匯回百億資金 股價重返400元

最新更新：2020/01/09 09:31

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）被動元件大廠國巨擴大在台投資擬匯回境外資金新台幣100億元，擴充車用工規等高階產品。今天早盤股價走堅，數度重返400元之上，最高來到402元，漲3.87%。

國巨利基型及高階產品以台灣為生產及研發重心，目前全球5成的產值及9成的研發資源，集中在台灣高雄。

國巨目前積極招募900名作業員，全力提升產能，並擴編研發技術人員200名。市場人士指出，國巨高雄廠人數規模約3000多名員工。

因應市場需求及迎接5G及車用電子新科技時代，國巨指出將持續擴大在台灣的研發及生產基地，確保公司長期成長動能。

展望第1季營運，法人預期國巨在積層陶瓷電容（MLCC）業績可望較去年第4季持平，第1季晶片電阻（R-Chip）供貨將更加吃緊，供應智慧型手機用的0201和0402規格晶片電阻已經供不應求，此外0603晶片電阻也吃緊，法人預期缺貨狀況將延續到第1季底。

觀察國巨目前的產品庫存天數，法人推測，目前國巨在晶片電阻和MLCC產品的庫存天數，已經降到50天到60天左右，市場拉貨力道持續增溫。

從產品稼動率來看，法人指出，目前國巨平均稼動率在5成左右，產能規劃續維持紀律。

國巨是全球前三大MLCC製造商。到去年第3季，MLCC占國巨整體業績比重約3成。國巨也是全球全球電阻廠商第一大，市占率達到34%。（編輯：鄭雪文）1090109

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