600億青年創業貸款 最快3月上路

（中央社記者顧荃台北9日電）經濟部次長林全能今天表示，政府將提供青年創業貸款額度新台幣600億元，100萬元以下的小額青創貸款，前5年政府補助1.67%利息，且政府最高可擔保100%，最快3月上路。

總統蔡英文去年拋出協助青年創業政策，經濟部上午在行政院會報告「挺青年創未來－青年創業圓夢方案」，提出三大策略，分別是裕資金、廣服務與創聚落。

經濟部報告指出，裕資金方面，指定中小企業銀行擔任專責銀行，提供青年貸款600億元，採取一站式服務，並簡化貸款程序，提供單一窗口諮詢；100萬元以下的小額青創貸款，以表格申請取代計劃書，7天內完成審核，政府擔保的保證成數，最高可達100%，且前5年政府補助1.67%利息；國發基金未來4年將匡列100億元，投資青年創業。

經濟部次長林全能出席院會後記者會時表示，600億青年貸款目前正在跟專責銀行討論，希望專責銀行也在地方分行設立窗口，預計將在今年3月或4月上路。

經濟部說，廣服務方面，設置「在地青年創育坊」，滿足青年返鄉創業需求；創聚落部分，將複製林口新創園模式，推動台南「沙崙新創園」，形成「北林口、南沙崙」的國際創業聚落。

林全能指出，現在創業基地大都集中在六都，未來希望到城鎮或鄉村設立青年創育坊；創業聚落則可提供青年發展商品的業師團隊協助、跨業交流，以及單一窗口服務等。（編輯：鄭雪文）1090109